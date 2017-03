Die Geheimnisse unter der Kathedrale

"Hohl, hörst du? Alles hohl da unten!" Dieser Satz, den der Dichter Georg Büchner in seinem Dramafragment Woyzeck dem gleichnamigen Protagonisten in den Mund legte, könnte auch von einem Domherren der Kathedrale in Palma stammen.

Stampfte der Kleriker wie der psychisch gestörte Soldat Woyzeck auf den hölzernen Boden des Chorgestühls im Presbyterium, klänge es tatsächlich hohl. Denn unter dem Boden befindet sich ein riesiger Hohlraum.

Das ist durchaus so gewollt. Als Antoni Gaudí zwischen 1904 und 1914 die Kathedrale umgestaltete und den Chor aus dem Kirchenschiff ins Presbyterium versetzte, konnte er noch nicht auf Mikrofone zurückgreifen. Damit die Liturgie der Domherren akustisch bis ins Kirchenschiff drang, setzte er deshalb das Chorgestühl auf den mannshohen Hohlraum, der als Resonanzkasten dient. Wiederentdeckt wurde er erst 100 Jahre später bei Restaurierungsarbeiten.

(aus MM 09/2017)