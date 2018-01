Neuer Reiseführer widmet sich Mallorcas Legenden

Eine wirklich originelle Neuveröffentlichung hat jetzt der Gräfe-und-Unzer-Verlag mit dem Band "Legendäres Mallorca - 66 sagenhafte Orte, Personen und Ereignisse" vorgelegt. Es handelt sich um ein gut zum Stöbern und Herumblättern geeignetes Buch, das sich nicht so recht in eine bestimmte Kategorie einordnen lässt.

"Mallorcas Geschichte ist reich an Legenden und legendären Ereignissen. Dieses Buch will einige davon erzählen. Und es möchte jene erzählen, die nicht in den Reiseführern stehen."

Ganz wird das Buch diesem Anspruch zwar nicht gerecht, denn sowohl die ZDF-Serie "Hotel Paradies", der Film "Cloud Atlas", als auch Vigoleis Thelens "Die Insel des zweiten Gesichts" und Agatha Christies "Problem at Pollensa Bay" tauchen als je eines dieser "legendären Ereignisse" auf. Nichtsdestotrotz: Auch Mallorca-Kennern dürfte die eine oder andere geschilderte Begebenheit neu sein. Das Buch macht also Freude, auch wegen der großformatigen, sehenswerten Fotos. Und ein bisschen klassischer Reiseführer ist es dann doch: Auch Ausflugs-, Veranstaltungs- und Gastronomie-Tipps kommen nämlich nicht zu kurz. (jm)

(aus MM 01/2018)

Axel Nowak:

"Legendäres Mallorca -

66 sagenhafte Orte, Personen und Ereignisse."

Gräfe-und-Unzer-Verlag. ISBN: 978-3-8342-2483-5.

160 Seiten, 19,90 Euro