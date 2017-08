Rathaus fordert Nachtflugverbot für Airport Palma

Geht es nach der Umweltdezernentin der Stadt Palma, Neus Truyol, dann müsste am Flughafen auf Mallorca ein Nachtflugverbot eingeführt werden. In einem Brief an das spanische Verkehrsministerium forderte die Politikerin der grün-regionalistischen Partei Més, dass zwischen 23 Uhr nachts und 6 Uhr morgens keine Flugzeuge in Palma starten und landen dürften. Auf diese Weise sollen die negativen Auswirkungen des Airports auf die Umwelt und Lebensqualität der Stadt verringert werden, teilte das Rathaus am Montag mit. Ein nächtliches Flugverbot sei an vielen anderen Flughäfen in Spanien längst Realität.

In ihrem Brief begründete Truyol ihre Forderungen damit, dass der Luftverkehr auf dem Airport Son Sant Joan stark zugenommen habe. Allein im Juli wurden erstmals mehr als vier Millionen startende und landende Passagiere gezählt. Das Wachstum habe erstmals auch die Prognosen für die technischen Kapazitäten des Flughafens übertroffen. Aus diesem Grunde sei es an der Zeit, den aktuellen Betriebsplan aus dem Jahre 2001 zu überarbeiten.

Weiter forderte Truyol, dass die staatliche Flughafen-Betreibergesellschaft Aena sich in die Bekämpfung der Umwelt- und Lärmbelastungen einzubringen habe. So sei der hohe Energieverbrauch etwa durch das Installieren von Fotovoltaik-Modulen auf den Dächern der Gebäude zu kompensieren. Auch sollte Aena die in Palma erlösten Gewinne stärker am Standort reinvestieren. Ferner forderte die Politikerin eine Beteiligung der Stadt Palma an der Überarbeitung der veralteten Betriebspläne. (as)