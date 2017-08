Allzeitrekord an Mallorcas Flughafen

Im Juli wurden an Mallorcas Inselflughafen Son Sant Joan rund vier Millionen Passagiere gezählt, und damit so viele wie noch nie in einem Monat. Im Vorjahr waren es noch 3,95 Millionen gewesen.

An den Wochenenden waren im Juli 2017 im Schnitt zwischen 175.000 und 179.000 Fluggäste zu verzeichnen. Im August wird die Zahl laut Flughafenbetreiber Aena leicht rückläufig sein. (mic)