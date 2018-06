Mallorca-Fischer fangen mehr Langusten als üblich

Rund um Mallorca fangen die Fischer so viele Langusten wie schon lange nicht mehr. Die schmackhaften Krustentiere wurden in Palma de Mallorcas Märkten am Mittwoch für 54 Euro pro Kilogramm verkauft, wie die Zeitung Ultima Hora bei einer Vor-Ort-Umfrage in Erfahrung brachte. Kurz vor der Johannisnacht müssen Kunden aber mit höheren Preisen rechnen. Die Fangsaison hatte am 1. April begonnen, sie endet am 21. August.

Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann sich für 24 Euro pro Kilogramm mit Sepias, den kleinen Mittelmeertintenfischen, eindecken. Die Fangsaison für diese Tiere geht gerade zu Ende. Noch günstiger ist das Kilo Sardellen: 6 bis 7 Euro wird man dafür derzeit lediglich los. (it)