Fet a Sóller eröffnet Geschäft an Palmas Rathausplatz

Das Lebensmittelunternehmen Fet a Sóller hat seinen Laden an Palmas Rathausplatz Plaça Cort eröffnet. Auf 60 Quadratmetern gibt es dort ab sofort Spezialitäten wie Salz von Ibiza, Käse von Menorca oder Wein und Olivenöl aus mallorquinischer Herstellung. Zusammen mit anderen Sorten wird dort auch das beliebte Orangeneis angeboten.

"Bio liegt voll im Trend, immer mehr Menschen verstehen, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist", erklärte der Gründer von Fet a Sóller, der Deutsche Unternehmer Franz Kraus. "Und für uns ist die tolle Lage natürlich perfekt, um unsere Lebensmittel bei einem noch breiteren großen Publikum bekannt zu machen.

Besonders glücklich ist Kraus über die Tatsache, dass die Vermieter des Ladenlokals unbedingt ein Geschäft mit lokalen Produkten in ihren Räumlichkeiten wollten. "Sie hatten keine Lust auf irgendeine Filiale eines Großkonzerns. Ich bin sehr froh, dass es auf der Insel noch so tolle Immobilienbesitzer gibt", so Kraus bei MM-Besuch in seinem neuen Geschäft.

Neben dem Laden in Palmas Altstadt gibt es auch Fet-a-Sóller-Filialen in Sóller sowie am Hafen der Tramuntana-Gemeinde. (cze)