Ultima Hora kürt Sieger des Startup-Wettbewerbs

Am Donnerstag hat die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora die Preise ihres Gründerwettbewerbs "connect'up" vergeben. Über 8000 Euro dürfen sich Noelia Márquez und Patricia Aymà mit ihrem Start-Up "Venvirotech" freuen. Auf Platz zwei landete "Travelinho"von Joan Montoya gefolgt von "Three for Fest" von Juan Navelón und Fermín Dorado.

Neben der finanziellen Förderung bekommen die Gründer auch arbeits- und steuerrechtliche Unterstützung. Zudem erhalten sie Subventionen zur Anschaffung von Büromaterial. In den kommenden Tagen wird bekanntgegeben, welche Start-Ups sich über Plätze in einem sogenannten Co-Working-Space freuen dürfen.

Den Wettbewerb für Jungunternehmer hatte Ultima Hora ins Leben gerufen, um den Gründergeist auf der Insel zu beleben und Start-Ups eine echte Chance am Markt zu geben. Hauptsponsor war die Caixa Bank, mehrere andere Unternehmen traten als Unterstützer auf. Die Schwerpunkte lagen auf den Feldern Tourismus und Technologie sowie auf der Kreativbranche. (cze)