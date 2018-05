Es Rebost eröffnet auch an Mallorcas Inselflughafen

Die Lücke, die die traditionsreiche Bar Cristal in Palma de Mallorca hinterlassen hatte, wurde schnell wieder gefüllt. In das Café zog der deutsche Unternehmer Helmut Clemens mit seiner mallorquinischen Spezialitätenkette Es Rebost. Zusätzlich zur Plaça d'Espanya, zur Avenida Jaime III und zur Straße Oms wird er nun auch eine Dépendance am Flughafen eröffnen.

Losgehen soll es im Juli in Zusammenarbeit mit dem international tätigen Gastronomiekonzern SSP, der auf die Bewirtung an Flughäfen spezialisiert ist. Im Fokus steht aber die Marke "Es Rebost" (die Schatztruhe) mit ihrem Angebot, das von der mallorquinischen Teigschnecke Ensaimada über das Sandwich mit Inselzutaten bis hin zur vollwertigen Mahlzeit reicht. (mic)