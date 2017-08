Palmas Flughafen will den Bodenbelag komplett auswechseln

Palmas Flughafen Son Sant Joan will den bisherigen Fußbodenbelag für 20,5 Millionen Euro vollständig auswechseln. Das heißt, jene Steinfliesen, über die jedes Jahr Millionen und Abermillionen von Passagieren und Mallorca-Urlaubern gelaufen sind, kommen weg. Betroffen sind der Hauptterminal, die Flugsteige B, C und D sowie sämtliche Verbindungskorridore, teilte der staatliche Flughafenbetreiber Aena am Montag mit.

Die jetzt ausgeschriebenen Arbeiten sollen im Winterhalbjahr ausgeführt werden, ohne den dann stattfindenden Flugbetrieb zu beeinträchtigen, hieß es weiter. Unter den Steinen solle zudem, dort wo sie bislang fehlte, zusätzlich eine thermische Isolierschicht eingezogen werden.

Häufige Flughafennutzer wissen, dass nicht wenige Bodenfliesen in dem Airport angestoßene Ecken oder Kanten aufweisen. "Die Nutzungsdauer der Steinfliesen ist überschritten", teilte die Pressestelle des Flughafens auf MM-Anfrage mit. Es stehe fest, dass die alten Steinfliesen durch neue ersetzt werden sollen. Details über die Gesteinsart, die Farbe und die Beschaffenheit des künftigen Fußbodenbelags wurden indes nicht mitgeteilt. (as)