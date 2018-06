Halbinsel Formentor im Juli und August für Autos tabu

Im Juli und August wird es tagsüber nicht möglich sein, mit dem Auto auf die ganz im Norden von Mallorca gelegene Halbinsel Formentor zu gelangen. Stattdessen müssen Besucher eine neu eingerichtete Buslinie benutzen, wie die zuständige Gemeinde Pollença am Montag mitteilte. Gäste des Hotels Barceló Formentor, Radfahrer und Anwohner sind von dieser Maßnahme ausgenommen.

Die Gemeinde und die Hafenbehörde der Balearen wollen chaotische Verhältnisse verhindern, zu denen es in den vergangenen Jahren immer wieder besonders am beliebten Leuchtturm gekommen war.

Die Busse fahren in Port de Pollença an der Tramuntana-Straße los. Es wird drei Haltestellen geben: eine neben dem Colomer-Aussichtspunkt, die zweite am Hotel Barceló Formentor und die dritte am Leuchtturm.

Die Stichstraße auf der Halbinsel ist teilweise sehr schmal, außerdem haben bei großem Andrang Autofahrer Schwierigkeiten, am Leuchtturm oder am Formentor-Strand Parkplätze zu finden. (it)