Taschendiebe machen Formentor-Strand unsicher

Nicht nur in Palma de Mallorca, auch in entlegenen Touristenregionen der Insel sind momentan Taschendiebe aktiv. Am malerischen Formentor-Strand habe es jüngst Diebstähle gegeben, zitierte die Zeitung "Ultima Hora" am Dienstag einen Touristen-Guide. Auf den öffentlichen Toiletten hätten etwa zwei Rumäninnen einer Deutschen die Brieftasche gestohlen. Als der Guide habe eingreifen wollen, hätten ihm die Täterinnen gedroht, ihn wegen "sexuellen Missbrauchs" zu verklagen.

Hotelangestellte in der Region ganz im Norden von Mallorca äußerten sich der Zeitung zufolge ähnlich. Die Zahl der Taschendiebe habe zugenommen. Auch in anderen Orten im Tramuntana-Gebirge wie etwa Deià sollen vermehrt Fälle von Diebstählen registriert worden sein.

In Palma sollen Zivilfahnder unterdessen in den von Touristen oft genutzten Buslinien 15, 25 und 3 versuchen, Taschendiebstähle zu verhindern. (it)