Zivilfahnder sollen Trickdiebe in Stadtbussen erwischen

Die spanische Nationalpolizei und die Ortspolizei von Palma de Mallorca wollen in vor allem von Touristen genutzten Buslinien Zivilfahnder einsetzen, um Taschendiebe ausfindig zu machen. Die Stadtverwaltung von Palma teilte am Freitag mit, es handele sich um die Linien 3, 15 und 25. Mit diesen EMT-Stadtbussen verkehren gerade in der Hochsaison viele auch deutschsprachige Urlauber zwischen ihren Hotels an der Playa de Palma und der Innenstadt bzw. den Stadtstränden von Illetes und Cala Major.

Außerdem sollen in verschiedenen Sprachen Aufkleber in den Bussen angebracht werden, die die Touristen auf die Gefahr durch Taschendiebe hinweisen.

Die traditionell besonders in den warmen Monaten aktiven Trickdiebe haben sich seit Jahren vor allem auf Handys und Brieftaschen spezialisiert. (it)