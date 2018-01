Restaurant Celler Sa Premsa wird im Mai 60 Jahre alt

Das Restaurant Celler Sa Premsa an der Plaza de los Patines in Palma kann in diesem Jahr auf sein 60-jähriges Bestehen zurückblicken. Das Lokal hatte am 13. Mai 1958 den Betrieb aufgenommen. Für Generationen von Urlaubern auf Palma-Visite galt ein Besuch in dem urigen Restaurant stets als Pflicht. So genießt das Traditionslokal den Ruf einer gastronomischen Institution, in der wie bewährt inseltypische Gerichte an blanken Holztischen flugs aufgefahren werden.

Das Ambiente in der garagenartigen Halle mit ihren Säulen sowie den Weinfässern an den Wänden ist seit Jahrzehnten unverändert. Die vergilbten Stierkampfplakate stammen aus den frühen 1960er Jahren. "Die Idee, die Plakate aufzuhängen, hatte ein Freund meines Vaters", erinnert sich Inhaber Bartolomé Mayol im Gespräch mit der spanischen Tageszeitung Ultima Hora. Der Start des Restaurants fiel mit dem Tourismusboom zusammen. Damals wurden die ersten "Palma by night"-Touren organisiert. Sie starteten im Sa Premsa, wo die Gäste Sangría und das mallorquinische Gemüsegebäck Coca kennenlernten. Anschließend zogen die Gruppen weiter in die Diskotheken an der Plaza Gomila.

Wie Bartolomé Mayol berichtet, hatte sein Vater Antonio Mayol seinerzeit einen guten Riecher bewiesen: Lokale mit inseltypischen Gerichten für neugierige Besucher aus dem Ausland seien rar gewesen. Mayol, aus Sóller stammend, war eigentlich Bankangestellter gewesen. Zwei Jahre versuchte er seinen Beruf und das von ihm ins Leben gerufene Lokal zeitlich in Einklang zu bringen. Dann entschloss er sich, ganz auf das Restaurant zu setzen. Und das ohne jede gastronomische Ausbildung.

Doch der Celler Sa Premsa wurde zur Erfolgsgeschichte auch bei einheimischen Gästen und spanischen Besuchern vom Festland. Zu den Stammgästen, die im Laufe der knapp 60 Jahre immer wieder vorbeisahen, zählen unter anderem der damalige Kronprinz Felipe, der Sänger Julio Iglesias und der ehemalige Präsident des Fußballklubs Atlético de Madrid, Jesús Gil. (as)