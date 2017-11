Partei fordert: Königspalast zu Studentenheim machen

Die sozialistischen Regionalisten auf Menorca (Més per Menorca) haben zum Haushaltsentwurf der Balearen mit einem eigenen Antrag für Aufsehen gesorgt. Die Kleinpartei, die im Bündnis der Linkskoalition der Regionalregierung auf dem Archipel angehört, will den Marivent-Palast in Palma, also die Sommerresidenz der spanischen Königsfamilie, in ein Studentenwohnheim umwandeln. Dort sollen dann Studierende aus Menorca, Ibiza und Formentera unterkommen dürfen, wenn sie an der Balearen-Universität UIB auf Mallorca eingeschrieben sind.

Im Haushaltsplan der Inseln sind für 2018 insgesamt 1,2 Millionen Euro für den Unterhalt des Marivent-Palastes eingeplant. Més per Menorca will das Geld Studenten zukommen lassen, die aufgrund der Insellage nicht zu Hause wohnen können. (as)