Traumhafter Mallorca-Sommer steht bevor

Ein Sommer mit angenehmen Temperaturen steht Mallorca bevor, der Regentrend des Frühjahrs setzt sich nicht fort. Diesen Ausblick gab María José Guerrero, Chefin des balearischen Wetteramts Aemet, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Voraussichtlich wird der Sommer nicht so heiß wie im vergangenen Jahr. "Dennoch ist mit Hitzewellen zu rechnen", sagt María José Guerrero. Die durchschnittliche Temperatur wird vom 21. Juni bis 23. September bei 24 Grad (Abweichung bis 0,5 Grad möglich) liegen. Die Temperaturen steigen von Mitte Juli bis Mitte August kontinuierlich an, danach ist leichte Abkühlung prognostiziert. Im Juli und August werden die Nächte mehrheitlich tropisch warm.

In den Sommermonaten ist mit insgesamt 87 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zu rechnen, ein durchschnittlicher Wert. Bis Mitte August gehen leichte Niederschläge, Schlammregen und trockene Gewitter nieder. Ab dem 15. August sind stärkere Niederschläge, Gewitter und Windhosen prognostiziert.

Der bisher wärmste Tag des Jahres war der 9. Juni, an dem in Sa Pobla 32,9 Grad gemessen wurden. Im Schnitt war das Frühjahr mit 15,2 Grad um 0,2 Grad wärmer als im Mittel der Wetteraufzeichnung. "Der Mai war allerdings mit 17,4 Grad kühler als normal, sodass wir den Eindruck eines kalten Frühlings hatten", erklärt María José Guerrero.

März, April und Mai waren sehr regenreiche Monate. Es fielen 155 Liter Niederschläge pro Quadratmeter, normal sind 116 Liter. In Escorca regnete es doppelt soviel wie gewöhnlich (597 Liter). Das Gewitter Hugo brachte am 25. März besonders viele Niederschläge und starken Wind auf die Insel. An der Insel Dragonera wurden an diesem Tag Wellen von 4,7 Meter Höhe gemessen. (cls)