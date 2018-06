Sommerhitze lässt weiter auf sich warten

Wolken und Regen statt blauem Himmel: Nach einem sonnigen Samstag hatte der Sommer schon wieder keine richtige Lust mehr. Nach heftigen Gewittern in der Nacht zeigte er sich am Sonntag bei Temperaturen von 24 bis 26 Grad wieder von seiner grauen Seite. Etwas sonniger und mit ähnlichen Temperaturen geht es am Montag weiter. Regenschirme kommen zum Wochenenanfang nur noch selten in Einsatz.