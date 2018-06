Fußballprofi verlor nach Schlag das Bewusstsein

Zwischenfall in der britischen Party-Hochburg Magaluf auf Mallorca: Ein irischer Fußball-Nationalspieler wurde niedergeschlagen. Ein Verdächtiger bestreitet die Tat.

Ciaran Clark, Abwehrspieler des englischen Premier-League-Clubs Newcastle United, tanzte einem Bericht der Tageszeitung Ultima Hora zufolge am Samstag in der Bar Crystal's, die sich direkt in der berühmt-berüchtigten Calle Punta Ballena befindet. Der 28-Jährige soll mit einem anderen Urlauber aneinandergeraten sein. Der habe zugeschlagen und sei nach draußen gegangen. Wenig später sei der Mann zurückgekommen, es habe einen weiteren Schlag gegeben, bei dem Clark zu Boden fiel und das Bewusstsein verlor. Man brachte ihn in das Krankenhaus Son Espases, gegen den Schläger wurde Anzeige erstattet.

Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest, der jedoch die Abläufe anders darstellte. Zwar habe er jemanden geschlagen, wobei es sich aber nicht um den 31-fachen irischen Nationalspieler gehandelt haben soll. Der Verdächtige wurde unter Auflagen freigelassen, die Untersuchung des Vorfalls läuft.