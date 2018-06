Petition zum Schutz der Kutschpferde in Palma

Der Druck auf die Pferdekutscher auf Mallorca wächst: Die Partei Esquerra Unida (Vereinte Linke) hat den Stadtrat von Palma nun schriftlich dazu aufgefordert, das Thema Droschken noch im Juni auf die Tagesordnung zu setzen.

In einer entsprechenden Petition fordert die Partei, dass für die Gespanne zwischen zwölf und 18 Uhr – wenn die Sonne am höchsten steht – ein Fahrverbot verhängt wird. Grund für die Eile sei die Tatsache, „dass das Rathaus mit einer entsprechende Kutschenverordnung frühestens Ende des Jahres fertig wird”, heißt es vonseiten der Linken. Es gehe ihnen nun darum, die Pferde vor allem in den Sommermonaten vor einem Hitzekollaps zu schützen.

Guillermo Amengual, Tier- und Umweltbeauftragter der Esquerra sagt, das Rathaus solle „zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode etwas für den Tierschutz tun”. Man habe in den vergangenen Tagen Beweise gesammelt, wie schlecht die Kutscher mit ihren Pferden umgehen, so Amengual weiter.

Gegen die Pferdekutschen in Palma regt sich seit Jahren Protest. Vor allem im Sommer kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Mehrere Pferde hatten bereits Hitzeschocks erlitten. (cze)

(aus MM 24/2018)