Traumwetter nach Schlammregen-Sonntag

Nach Schlammregengewittern am Sonntag und in der Nacht zum Montag ist der Himmel über Mallorca wieder ungetrübt blau. Bei strahlendem Sonnenschein stiegen die Temperaturen auf 27 Grad, nur ab und zu wehte ein böiger Wind. Diese Werte - die Nachttemperaturen liegen knapp unter 20 Grad - bleiben der Insel mindestens bis zum Mittwoch erhalten.

Die ungewöhnlich unbeständige Wetterphase der ersten Juni-Tage ist damit allerdings noch nicht zu Ende. Mallorca steht in der Wochenmitte nach der Voraussage des Wetterdienstes Aemet weiterer Regen ins Haus.

Was die Gewitter am Sonntag anbelangt, so waren die Wolken zwar dunkel, aber die Regenmengen gering: Mit 4,8 Litern auf den Quadratmeter das Tramuntana-Dorf Escorca an der Spitze, in Banyalbufar fielen 3,6 Liter, am Leuchtturm von Capdepera allerdings kein einziger Tropfen. (it)