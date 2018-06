Deutscher Tourist fliegt nach Nazigruß aus dem Bierkönig

Ein am ganzen Körper mit Nazi-Symbolen tätowierter Mann ist aus dem Bierkönig geworfen worden, nachdem er den Nazigruß gezeigt und "Heil Hitler" gebrüllt hatte. Der Vorfall ereignete sich vor einigen Tagen während des Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und Österreich.

Hunderte Fußballfans aus beiden Ländern feierten friedlich in dem Lokal an der Playa de Palma, als der Mann nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ulzima Hora plötzlich auf einen Hocker stieg und "Heil Hitler" schrie. Die anderen Gäste reagierten geschockt und wütend, einige gingen sogar auf ihn los. Das Sicherheitspersonal entfernte ihn schließlich rasch aus dem Partytempel. Der Vorfall fand ein großes Echo in den sozialen Medien.