Große Polizeirazzia im Bierkönig

Mehr als 70 Polizeibeamte waren am Donnerstagabend bei einer Durchsuchung des Bierkönigs an der Playa de Palma im Einsatz. Sie ermittelten wegen zahlreicher Diebstähle, denen Touristen zum Opfer gefallen waren, und überprüften die Identität und Arbeitserlaubnisse der Angestellten.

Während des Einsatzes wurde der Partytempel von der Polizei abgesperrt. Einige angetrunkene Touristen versuchten, die Absperrung zu durchbrechen, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtete.

Die Beamten suchten in der Kneipe außerdem nach rumänischen Taschendieben, die sich in der Vergangenheit unter die feiernden Gäste gemischt haben sollen, um sie auszurauben. Weitere Einsätze dieser Art seien auch zukünftig an der Playa de Palma geplant, hieß es.