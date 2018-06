Anti-Alkohol-Aktion auf der Playa de Palma

14 Beamte der Ortspolizei haben am Freitag an der Playa de Palma de Mallorca eine Spezial-Aktion durchgezogen. 15 Verwarnungen wegen Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit wurden ausgesprochen. In einer Pressemitteilung hieß es, ab Juni gehe man im Sinne geltender städtischer Verordnungen verschärft dagegen vor - bei Aktionen am Tag und auch in der Nacht in der bei jungen Deutschen so beliebten Feriengegend.

Dabei geht es nicht nur darum, den enthemmten Alkoholgenuss zu bremsen, sondern auch zu laute Musik und die Benutzung von Glasflaschen am Strand zu unterbinden.

Die Stadt Palma hat sich zum Ziel gesetzt, das Niveau der Playa de Palma zu heben. Deshalb geht sie verstärkt gegen ungebührliches Verhalten in der Öffentlichkeit vor. (it)