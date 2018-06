Deutsche Urlauber verprügeln offenbar deutsche Bettler

Vier deutsche Mallorca-Urlauber haben offenbar zwei ebenfalls aus Deutschland stammende Bettler an der Playa de Palma zusammengeschlagen. Der Zwischenfall ereignete sich laut der Ortspolizei bereits am Mittwochabend gegen 20 Uhr. Die Deutschen gaben der Zeitung "Ultima Hora" zufolge zu, in eine handgreifliche Auseinandersetzung mit den Bettlern verwickelt gewesen zu sein. Herbeigeeilte Polizisten fanden die Opfer blutend vor und nahmen die Personalien der mutmaßlichen Angreifer auf. Sie sind alle zwischen 20 und 25 Jahre alt. Die Opfer wurden ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht.

Die Touristen behaupteten gegenüber den Beamten, den Bettlern während eines anderen Urlaubs vor drei Wochen Geld gegeben zu haben, um ihnen die Rückreise nach Deutschland zu finanzieren. Als sie die Männer beim jetzigen Urlaub wieder an der Playa de Palma sahen, hätten sie sich reingelegt gefühlt. Einer der Bettler habe sie angespuckt, woraufhin es zu der Schlägerei gekommen sei. (it)