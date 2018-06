Randalierende Deutsche am Ballermann abgeführt

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben an der Playa de Palma eine deutsche Touristin abgeführt, die sich geweigert haben soll, in einem Restaurant ihre Rechnung zu begleichen. Außerdem wird der 35-Jährigen vorgeworfen, einen Restaurantmitarbeiter, einen Gast und einen Polizisten tätlich angegriffen zu haben, wie aus einer offiziellen Pressemitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Der Zwischenfall hatte sich den Angaben zufolge bereits am vergangenen Sonntag ereignet. Als die Polizisten in dem Restaurant erschienen, habe sich die sichtlich betrunkene Urlauberin zunächst geweigert, einen Pass vorzuzeigen. Dann habe sie zugefügt, sie habe zwar Geld, werde aber dennoch die Rechnung nicht bezahlen. Als sie nach einem der Beamten getreten habe, wurde sie festgenommen. Im Polizeiauto randalierte sie laut der Mitteilung so heftig, dass eine Scheibe zu Bruch ging. (it)