Brandstifter fackelt sechs Müllcontainer unweit des Mega-Parks ab

Die Feuerwehr hat an der Playa de Palma sowie in den östlichen Stadtteilen Es Rafal y Es Vivero in den vergangenen 24 Stunden ein knappes Dutzend brennender Müllcontainer löschen müssen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Von dem oder den Tätern fehlt jede Spur. In einem Fall wurde auch ein geparktes Auto durch die Flammen beschädigt.

Am frühen Sonntagmorgen gingen an der Playa de Palma, Carrer Llaut 32, insgesamt sechs dicht beinander stehende Abfallbehälter in Flammen auf. Kurios: Wie die Feuer von Palma auf Twitter berichtet, löschte sie gegen 5.30 Uhr drei brennende Container. Eine Stunde später musste sie zurückkehren, um an derselben Stelle drei weitere Behälter zu löschen. Ganz in der Nähe befinden sich ein Fünf-Sterne-Hotel sowie der Mega-Park.

Ein erster Brand war bereits am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr im Carrer Marratxí im Ortsteil Es Vivero festgestellt worden. Dort brannten vier Container und ein Auto. Feuerwehr und Polizei rasten zur Brandstelle. Viele Anwohner wurden aus dem Schlaf gerissen. Um 4.45 Uhr wurde dann ein weiterer in Flammen stehender Müllcontainer im Carrer Giuseppe Verdi in Es Rafal gemeldet.

Es handelt sich nicht um die ersten Vorkommnisse dieser Art. In Palma scheint seit Wochen ein Feuerteufel sein Unwesen zu treiben und immer wieder Container anzustecken. Aufgrund der Flammen hatte erst im April ein ganzes Wohnhaus im Winkel der Straßen Agustí Buades und Francisco Suau evakuiert werden müssen. Mehrere Autos wurden ebenfalls beschädigt.

Ärgerlich für die Stadtwerke ist zudem: Bei den Abfallbehältern handelt es sich um neu angeschaffte Modelle, die erst im vergangenen Jahr gegen die älteren Container ausgetauscht worden waren.(as)