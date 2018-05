Vier Briten nach Hotelbrand in Magaluf festgenommen

Die Polizei hat am Dienstag vier Briten festgenommen, die für den Brand in einem Hotel in Magaluf verantwortlich sein sollen. Bei dem Feuer war am Sonntag ein Sachschaden von über 200.000 Euro entstanden. Mehr als 100 Hotelgäste mussten evakuiert werden. Eine Person erlitt eine leichte Rauchvergiftung.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren am späten Sonntagnachmittag wegen des Feuers alarmiert worden. Bei ihrem Eintreffen loderten Flammen von einem Balkon und drohten auf benachbarte Gebäudeteile überzugreifen. Ein Hotelblock wurde vollständig evakuiert.

Anschließende Zeugenbefragungen ergaben, dass vier Hotelgäste einen schlafenden Mitbewohner mit einem Feuerzeug und einem Spray provoziert und dabei die Matratze in Brand gesetzt hatten.

Die Flammen zerstörten das Zimmer vollständig, benachbarte Zimmer und Gebäudeteile wurden ebenfalls beschädigt. (mais)