Palma will Kampf gegen Tigermücke aufnehmen

Mitte Juni will die Stadt Palma mit der Bekämpfung der Tigermücke beginnen. Die Stadtwerke Emaya werden in sieben verschiedenen Mitarbeitergruppen gegen die Insekten vorgehen. 550.000 Euro sind dafür veranschlagt.

"Die Temperaturen steigen an und es hat viel geregnet", sagt Stadträtin Antònia Martín, das sind ideale Entwicklungsbedingungen für die Tiere.

Ein Fokus wird auf die Insektenbekämpfung an der Playa de Palma sowie der Ebene rund um Sant Jordi gelegt. Zudem soll im Laufe des Sommers dreimal per Helikopter Gift ausgebracht werden. Auch in öffentlichen Gebäuden wird gespritzt sowie in den Kanälen. Ein Mitarbeiterteam wird sich ausschließlich um Anwohnerbeschwerden kümmern.

"Dennoch", betont Antònia Martín, "können wir nicht garantieren, dass es keine Tigermücke in diesem Sommer geben wird." (cls)