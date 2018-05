Vermisstes Segelboot vor algerischer Küste entdeckt

Das seit Donnerstag vermisste Segelboot "Virgen del Mar II" ist am Montag vor der algerischen Küste entdeckt worden. An Bord befand sich nur der Besitzer des Bootes. Er ist nach Angaben der Seenotrettungskräfte wohlauf.

Der 46-Jährige war am Donnerstag von Palma aus in See gestochen und wollte in wenigen Stunden wieder zurück sein. Als er am Freitag immer noch nicht wiederaufgetaucht war, alarmierten Familienangehörige die Polizei.

Am Wochenende wurde die Suche sowohl an Land als auch aus der Luft eingeleitet. Ein Notsignal war nicht vom Boot abgesetzt worden. Die Mobiltelefone des Mannes wurden an Land geortet.