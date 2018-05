Polizisten kontrollieren Restaurant-Terrassen in Palma

Die Ortspolizei von Palma de Mallorca hat damit begonnen, streng die Einhaltung von Vorgaben bei Restaurantterrassen zu überprüfen. Wie am Wochenende bekannt wurde, kontrollierten die Gesetzeshüter am Donnerstag 33 Bars und Restaurants auf der beliebten Ess-Meile Blanquerna. Sie stellten dabei 21 Fälle von Nicht-Einhaltung der Vorgaben fest.

Auch in der vor allem bei Touristen beliebten Fußgängerzone Fábrica im Viertel Santa Catalina waren Polizisten bereits unterwegs. Wirte beschwerten sich unterdessen darüber, dass die Kontrollen in der Mittagszeit bei besonders starkem Gästeandrang durchgeführt wurden.

Die Ortspolizei teilte mit, mit den Terrassen-Kontrollen in den nächsten Wochen und Monaten auch in anderen Gegenden der Stadt fortzufahren.

Zwischen Wirten, Stadt und Anwohnern schwelt seit Monaten ein Streit um die Terrassen. Jenseits der Fábrica-Straße will die Stadt in Santa Catalina noch härter durchgreifen. Dort soll die Zahl der Terrassen drastisch reduziert werden. Sogenannte "Microocupaciones", also Mini-Terrassen mit wenigen Tischen und Stühlen, sollen ganz verschwinden. (it)