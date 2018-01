Teile der Disco Pacha werden abgerissen

Das Rathaus von Palma hat einen Teilabriss der ehemaligen Disco Pacha am Paseo Marítimo angeordnet. Das teilte die Stadt am Dienstag in einem Presseschreiben mit. Grund ist, dass Teile des Etablissements ohne Genehmigung erweitert worden waren. So waren unter anderem die Terrasse und der Vip-Bereich vergrößert worden.

Im vergangenen Jahr war die Disco geschlossen worden. Bei Durchsuchungen kam heraus, dass gegen verschiedene Schutzauflagen der nahegelegenen Parkanlage Jardines de Natzaret verstoßen worden war. Zudem war der Club für 668 Personen zugelassen, obwohl aufgrund der Größe lediglich eine Kapazität von 227 möglich gewesen wäre. Schon im vergangenen Jahr durfte das Lokal nicht mehr den Namen Pacha tragen.

Seit 2002 hatte in dem Gebäude am Paseo Marítimo ein Nachtlokal bestanden. Das Betreiberunternehmen "Beach Night" verzichtete Anfang Januar auf die Betriebsgenehmigung des Clubs. Die Stadt geht derzeit nicht davon aus, dass in Zukunft dort wieder ein Musikclub eröffnen wird.

Die Diskothek gehörte zum Nightlife-Imperium des mallorquinischen Unternehmers Bartolomé Cursach, der seit März 2017 in Untersuchungshaft sitzt. Ihm werden unter anderem Rädelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung, Erpressung, Nötigung und Bestechung von Polizeibeamten vorgeworfen. (cls)