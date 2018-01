ORA-Zone in Port d'Andratx schrumpft wieder

Die Hafenbehörde Ports de les Illes der Balearen-Regierung gibt dem Antrag des Rathauses von Andratx statt und reduziert die Zahl der gebührenpflichtigen Parkplätze am Hafen der Gemeinde. Statt bisher auf 251 muss in Zukunft nur noch auf 124 Parkflächen bezahlt werden. Die "blaue Zone" schrumpft also. Gratis ist das Parken in Zukunft wieder am hinteren Ende der Avenida Gabriel Roca zwischen dem Kinderspielplatz und dem Segelclub.

"Wir passen die Situation den Gegebenheiten in Port d'Andratx an", zitiert die spanische Tageszeitung Ultima Hora Bürgermeisterin Katia Rouarch von der Zentrumspartei PI. "Es ist nicht notwendig, dass für die gesamte erste Meereslinie bezahlt werden muss", so die Rathauschefin.

Die ORA-Zone in Port d'Andratx ist vom 31. März bis 31. Oktober gebührenpflichtig. (cze)