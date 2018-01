Weniger Hunde im Tierheim Son Reus eingeschläfert

Die Zahl der Hunde, die im vergangenen Jahr in Palmas Tierheim Son Reus landeten, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent verringert. Das hat die Stadt aus Anlass der Sant-Antoni-Feiern bekannt gegeben. Antonius ist der Schutzheilige der Haustiere.

Den Angaben zufolge gelangten insgesamt fast 1500 Hunde nach Son Reus, entweder weil sie abgegeben oder aufgegriffen wurden. 833 dieser Vierbeiner, weniger als in den Vorjahren, wurden adoptiert, dafür mehr an ihre Besitzer zurückgegeben. Die Behörden weisen in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Chip-Markierung hin.

Eingeschläfert wurde im vergangenen Jahr nur neun Hunde, weil sie gefährlich und nicht zu vermitteln waren. 2013 waren noch 132 Hunde getötet worden.

(aus MM 3/2018)