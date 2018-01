Badeplattformen in Bendinat wieder geebnet

Die einbetonierten Steine an der Küste von Bendinat sind entfernt worden. Laut einem mallorquinischen Fernsehsender hat der Verursacher den Schaden wieder beheben lassen. Die Küstenbehörde hatte dem Bauträger aus direkter Nachbarschaft eine Frist von einer Woche gesetzt, der er auch nachkam. Mit einer Strafzahlung wird er voraussichtlich dennoch zu rechnen haben.

Der linke Partei Esquerra Oberta aus Calviàs Gemeinderat erstattete zudem Anzeigen bei der Umweltabteilung der Guardia Civil wegen des Eingriffs in das Ökosystem. Die Gemeinde will des Weiteren bis zum Sommer ihre gesamten Küste auf Unregelmäßigkeiten und illegale Bauten hin überprüfen.

An der Küste von Bendinat war vor zehn Tagen entdeckt worden, dass auf Plattformen, an denen sich im Sommer Badegäste sonnen, spitze Steine einbetoniert worden waren. Anwohner hatten sich über die illegale Abwehrmaßnahme beschwert. Der Verdacht: Der Urheber wollte Besucher fernhalten, weil sich dort kein Handtuch zum Sonnenbaden mehr ausbreiten lässt. Grund und Boden am Meer unterstehen der Küstenbehörde und haben in Spanien öffentlich zugänglich zu sein.

Der Küstenbereich kann nun wieder zum Spazierengehen und Sonnenbaden benutzt werden, lediglich das Dach der Schiffsgarage war am Freitag noch mit den Betonhubbeln übersät. (cls)