Preis getauscht: Festnahmen nach Schinken-Betrug

Dieser Betrug ist ziemlich dreist: Zwei Männer haben teuren Schinken umetikettiert und wollten ihn billig kaufen. Jetzt droht ihnen gewaltig Ärger.

Die beiden 35 Jahre alten Männer sollen an den Tagen 16., 17. und 18. Dezember in einem großen Supermarkt in Palma die Preise manipuliert haben. Sie wollten wohl ein teures Festtagsessen zum Billigpreis einkaufen. Die Männer klebten die Preisschilder von billigen Schinken auf deutlich teurere Ware.

Die Ersparnis konnte sich sehen lassen. An der Kasse wurden für Schinken, die eigentlich 600 Euro kosten sollen, nur 50 Euro fällig. Der Betrug flog aber auf – Festnahme.