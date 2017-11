Haftstrafe für Schinkendieb aus Santa Ponça

Dieser Diebstahl wird ihm noch lange sauer aufstoßen: Das Gericht in Palma hat am Mittwoch einen Mann zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt. Er hatte im Januar in einem Supermarkt in Santa Ponça teuren Ibérico-Schinken gestohlen.

Der 48-Jährige entwendete das acht Kilo schwere Schinkenbein kurz vor Ladenschluss und übergab es noch vor Ort an Komplizen. Die Beute hatte einen Wert von 685 Euro.

Der Mann ist bereits mehrfach wegen Diebstahls vorbestraft, seine Strafe wird deshalb nicht zur Bewährung ausgesetzt. Zudem darf er sich zwei Jahre lang keinem Supermarkt der Kette Eroski in Calvià nähern. (cls)