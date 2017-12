Kühl, windig und bedeckt geht es weiter

Der kalte Nordwind hat die Insel vorerst weiter im Griff. Er trägt zudem Wolken heran, aus denen örtliche Schauer niedergehen können. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter. Die Tageshöchstwerte betragen in den kommenden Tagen 14 Grad in Palma und im Inselosten sowie 13 Grad im Inselinnern. Die Nachtwerte sinken auf 8 bis 7 Grad. Erst am Samstag ist wieder mit mehr Sonnenschein und und steigenden Tageswerten zu rechnen, prognostizierte das balearische Wetteramt Aemet.

Wegen des Nordwindes und der rauen See besteht bis einschließlich Donnerstag die niedrige Warnstufe Gelb an der West- und Nordküste, also von Banyalbufar über Pollença bis Capdepera. Schaulustige und Strandgänger sollten einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Brandungszone einhalten.

Die Niederschläge vom Dienstag verteilten sich extrem unterschiedlich auf der Insel: In Banyalbufar gingen 15,4 Liter pro Quadratmeter nieder, in Son Servera waren es 13, in Pollença 6,6 und in Capdepera 6,2 Liter pro Quadratmeter. Am Airport Palma wurden 0,4 Liter registriert, in Portocolom und Porreres fiel kein Tropfen. Spitzenreiter in Sachen Niederschlag war das Kloster Lluc im Tramuntana-Gebirge mit 18,6 Liter pro Quadratmeter. (as)