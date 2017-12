Kalter, stürmischer Nordwind bringt Mallorca Nachtfrost

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist selbst in Palma mit leichtem Nachtfrost zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf den Gefrierpunkt, in den Bergen bei Kloster Lluc fällt das Quecksilber auf minus 1 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt am Dienstag auf 1100 Meter, am Mittwoch auf 1000 Meter, teilte das balearische Wetteramt in seiner Prognose mit.

Ursache für die ungewohnten Minusgrade ist eine Kälteeinbruch aus nördlicher Richtung, der sich von Montagabend an bemerkbar machen wird und insbesondere dem Inselnorden bis in den Dienstagmorgen hinein teils heftige Niederschläge und Gewitter bringen wird.

Wegen rauer See wurde zudem für die gesamte West- und Nordküste, also von Estellencs über Pollença bis Capdepera, die zweithöchste Warnstufe Orange ausgerufen. Angler, Wanderer, Strandgänger und Schaulustige der Meeresbrandung sollten einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. Die Böen aus Nord und West können Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erreichen.

Nach dem Abflauen von Sturm und Wind im Verlauf des Dienstags bleibt der Himmel über Mallorca in den kommenden Tagen bedeckt. Aus den Wolken fallen stellenweise leichte Niederschläge beziehungsweise Nieselregen. Die Nachttemperaturen werden in den kommenden Tagen wieder leicht auf 7 bis 8 Grad steigen, die Tageswerte geben hingegen leicht nach. Für Montag werden inselweit Höchstwerte von 15 und 16 Grad erwartet, am Dienstag werden es 14 bis 15 Grad sein. (as)