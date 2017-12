Senegalesen retten Schwimmer auf Mallorca

Kritische Szenen am Mittwochabend in Arenal auf Mallorca: Ein Schwimmer war in Arenal kurz vor dem Ertrinken und kam nicht aus dem Wasser zurück. Gerettet wurde der 40-jährige Spanier schlussendlich von den beiden Senegalesen Abdoulaye Diop und Oumar M'Benge. Das berichtet die Tageszeitung Ultima Hora.

Demzufolge hatte die Begleiterin de Manns weinend die Afrikaner angesprochen, da sie selbst kein Mobiltelefon bei sich hatten. Die Afrikaner, die während der Saison als Türsteher einer Disko beschäftigt sind, ließen sie einen Anruf machen und hielten gemeinsam mit herbeigeeilten Polizisten Ausschau nach dem Schwimmer. Mit einer Taschenlampe der Polizei wagte sich Diop bei einbrechender Dunkelheit zunächst als einziger in die etwas aufgewühlten Fluten und bekam den vermissten Spanier schließlich zu sehen, als er schon bis zum Hals im Wasser stand.

Er machte sich ans Ufer zurück, um die anderen von der Sichtung zu informieren und stieg zur Rettung schnell erneut ins Meer. In diesem Moment kam auch sein Freund Oumar M'Benge zu Hilfe. Gemeinsam gelang es dem Duo schließlich, den 40-Jährigen zu bergen. Der Mann wurde ärztlich im Krankenhaus untersucht und ist wohlauf. (mic)