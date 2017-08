Zwei Tote nach Badeunfällen an Mallorcas Stränden

Ein Urlauber aus Dänemark ist am Montag an den Folgen eines Badeunfalls gestorben. Der 65-Jährige war am Sonntag am Strand von Muro, im Norden von Mallorca, ins Meer gegangen. Er hatte die rote Flagge ignoriert, die vor starken Strömungen warnte. An einem Strand der Gemeinde Ses Salines fand die Guardia Civil eine tote Frau. Eine Autopsie soll nun klären, was sich ereignet hat.

Gegen 13.30 Uhr war ein Rettungsschwimmer auf den Schwimmer an der Playa de Muro aufmerksam geworden, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Der Senior signalisierte, sich nicht mehr über Wasser halten zu können. Der Helfer holte den Urlauber zurück zum Strand, dort musst der Mann 50 Minuten lang reanimiert werden und kam schließlich in eine Klinik. Im Krankenhaus verstarb er einen Tag später. (cls)