Kölner Polizei sucht auf Mallorca nach Kai Palma

Zwei Beamte der Kölner Polizei sind nach Mallorca gereist, um nach dem vermissten Deutschen Kai Palma zu suchen. Das bestätigte ein Polizeisprecher in Köln auf Anfrage des Mallorca Magazins. Auch die Mutter und die Lebensgefährtin des Vermissten kamen auf die Insel. Kai Palma gilt seit drei Monaten als vermisst, zuletzt wurde er in Cala Rajada gesehen.

Am Donnerstag, 17. August, erschien Kai Palma zum letzten Mal bei seiner Arbeitsstelle im Schnellimbiss Nyam Nyam an der Cala Agulla. Er war dort als Koch beschäftigt. Am Nachmittag – noch während seiner Schicht – verließ er das Lokal. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Im Imbiss ließ er seine Geldbörse, seine Papiere und sein Handy zurück. Am Tag darauf rief Kais Mitbewohner dessen Mutter an, weil er nicht mehr aufgetaucht war.

Die spanische und die deutsche Polizei verfolgen verschiedene Spuren. Laut Guardia Civil könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Koch unfreiwillig verschwand.

Der gesuchte Kai Palma ist 1,85 Meter groß, von schlanker Statur und 28 Jahre alt. Der junge Mann aus Köln hat auffallend hellblaue Augen und kurze blonde Haare. Der Koch spricht nur gebrochen Spanisch. Er hatte keine auffälligen Tattoos oder Piercings.

Hinweise an die Guardia Civil unter Tel. 062 oder Tel. 112.

