Warteliste bei der MM-Golftrophy

Wer noch an der MM-Golftrophy teilnehmen will, die am Samstag, 7. Oktober, auf dem Platz von Golf de Andratx in Camp de Mar ausgetragen wird, der braucht Glück. Wie erwartet ist der beliebte Event im Moment ausgebucht. Es wurde eine Warteliste eingerichtet.

Glück ist ein gutes Stichwort im Zusammenhang mit der "13. Mallorca Magazin Golf Trophy powered by Axel Lange - Direktion der Generali Versicherung AG und Steigenberger Golf & Spa Resort Camp de Mar". Denn es soll Golfer geben, die nur mitspielen, weil sie an der Scorekartentombola am Abend teilnehmen wollen. Es warten wieder viele attraktive Preise. Hauptgewinn ist diesmal eine Kreuzfahrt mit der MS Europa im September 2018. Der Gewinner reist samt Begleitung von Hamburg nach Nizza.

Zum Beginn des Tages gibt es Frühstück im Clubhaus, aufgetischt vom Steigenberger-Hotel in Zusammenarbeit mit dem Clubrestaurant Campino. Für das Halfway-Catering auf dem Platz zeichnet Spitzenkoch Gerhard Schwaiger verantwortlich. Bei der Gala, die am Abend im Steigenberger stattfindet, ist dann wieder die Hotelküche gefragt. Im großen Saal finden Siegerehrung und Tombola statt, die musikalische Untermalung wird organisiert von Rony B.