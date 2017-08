MM-Golftrophy: Ein Glückspilz verreist mit der MS Europa

Es gibt Veranstaltungen, an denen jeder teilnehmen will. Die MM-Golftrophy ist so ein Event. Sie findet wieder statt am Samstag, 7. Oktober, auf dem Platz von Golf de Andratx in Camp de Mar. Es handelt sich bereits um die 13. Auflage des Turniers. Und obwohl es noch ein paar Wochen hin sind, haben sich schon so viele Golfer angemeldet, dass man in Camp de Mar davon ausgeht, bald eine Warteliste einrichten zu müssen.

Die langjährigen Partner sind auch diesmal wieder mit im Boot. Offiziell heißt der Event "13. Mallorca Magazin Golf Trophy powered by Axel Lange - Direktion der Generali Versicherung AG und Steigenberger Golf & Spa Resort Camp de Mar".

Der Tag beginnt mit einem Frühstück, das vom Fünf-Sterne-Hotel Steigenberger in Zusammenarbeit mit Campino, dem Clubrestaurant von Golf de Andratx, kredenzt wird. Auch auf der Runde soll es wie gewohnt lecker zugehen: Um das Catering am Halfwayhouse kümmert sich Spitzenkoch Gerhard Schwaiger, der lange Jahre als Küchenchef für den Erfolg des Restaurants Tristán in Puerto Portals verantwortlich war und heute Gourmets in seinem Restaurant Schwaiger Xino's in Palmas Stadtteil Son Moix begrüßt.

Gaumenfreuden erwarten die Teilnehmer auch am Abend. Nach einem Cocktail-Empfang klingt der Golftag im Saal des Steigenberger-Hotels mit einer stimmungsvollen Gala aus. Erfahrungsgemäß will die Küche des Hotels unter Beweis stellen, was sie kann, wenn die MM-Golftrophy zu Gast ist.

Unter der Leitung von Rony B. wird die Gala, in deren Rahmen auch die Siegerehrung stattfindet, musikalisch begleitet. Auch diese immer wieder fruchtbare Zusammenarbeit ist schon gute Tradition. Gleiches gilt für die Scorekartentombola, in der auch in diesem Jahr wieder zahlreiche attraktive Preise warten. Allein der Hauptgewinn lohnt die Teilnahme: Es gibt eine Reise mit der MS Europa, für zwei Personen, Golfpaket inklusive. Start ist am 11. September 2018 in Hamburg. Der Trip endet am 26. 9. in Nizza. Station gemacht wird in Honfleur, Saint-Malo, Gijón, Lissabon, Málaga, Valencia, Sète und Toulon. Eine echte Traumreise auf der MS Europa, die als bestes Schiff der Welt gilt.