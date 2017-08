Erstmals auf Mallorca Feuerbakterium im Weinberg

Das Feuerbakterium (Xylella fastidiosa) hat auf Mallorca erstmals auch Weinstöcke befallen. Wie die spanische MM-Schwesterzeiting Ultima Hora berichtet, wurden bei Untersuchungen des Instituts für Pflanzengesundheit vier positive Proben festgestellt. Der balearische Argrarminister Vicenç Vidal will sich am kommenden Dienstag mit Vertretern der Winzervereinigungen treffen und Maßnahmen besprechen.

Das Agrarministerium wartet derzeit noch die Ergebnisse von Parallelproben ab, die beim Referenzzentrum in Valencia ausgewertet werden. Der Standort der befallenen Weinstöcke wurde nicht mitgeteilt.

Die Geschäftsführerin des anerkannten Weinbaugebiets DO Binissalem, Marga Amat, sagte, das Auftauchen des Feuerbakteriums in den Weinbergen sei keine Überraschung, da bekannt sei, dass der durch Insekten übertragene Erreger neben vielen anderen Nutzpflanzen auch Weinstöcke befalle. "Wir werden wie in Kalifornien lernen müssen, mit der Xylella zu leben", sagte Amat.

Die Pflanzenkrankheit, im Agrar-Jargon auch "Oliven-Ebola" genannt, wurde erstmals im November auf Mallorca nachgewiesen. Seitdem wurden 2384 Proben ausgewertet, 341 wurden positiv auf Xylella getestet. Landwirte auf Mallorca fürchten die Ausbreitung des Feuerbakteriums. Als anfälligsten gelten derzeit Mandelbäume im Inselinnern. Hier seien bereits viele abgestorben oder nicht mehr zu retten.

Noch werden auf Mallorca lediglich die betroffenen Bäume und Sträucher beseitigt. Die Europäische Kommission prüft unterdessen, ob auf Mallorca nicht doch das gängige Bekämpfungsprotokoll anzuwenden sei. Das würde bedeuten, dass auch alle anderen Bäume in einem Umkreis von 100 Meter zu beseitigen sind. (as)