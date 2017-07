Protestaktion vor Tourismusministerium

Die Bürgerplattform "Ciutat per qui l'habita" (Die Stadt für die Bewohner) hat am Samstag im Rahmen einer Protestaktion symbolisch das balearische Tourismusministerium gesperrt. Mit der Kundgebung will die Vereinigung gegen die Massifizierung des Tourismus in Palma protestieren.

Die Teilnehmer klebten ein Schild mit dem Wort "geschlossen" an die Tür der Behörde, dann wurde eine Stellungnahme verlesen. Dabei wurde vor allem die Ferienvermietung in Mehrfamilienhäusern kritisiert.

Die Plattform hatte sich vergangenen Oktober gegründet mit dem Ziel, Bewohner, Politiker und Besucher auf die durch die hohen Urlauberzahlen entstehenden Probleme in der Inselhauptstadt aufmerksam zu machen. (cze)