Ekel-Gastronom auf Mallorca muss ins Gefängnis

Im Frühsommer veranstaltet die Stadt Palma regelmäßig eine Reihe kostenloser Konzerte, die teilweise openair stattfinden. Geboten wird eine Mischung aus Klassik und Jazzkonzerten sowie ein Punkrock/Grungewochenende. Das Programm: FR/19. Mai: Die mallorquinische Band Sterlin stellt ihr neues Album vor, eine Hommage an Leonard Cohen, um 20 Uhr im Can Balaguer, C/. de la Unió 3. Mit Eintrittskarte.* Festival