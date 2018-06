Manni Breuckmann singt bei „Music & Talk”

Willi Meyer und der Fußball, das ist ein Kapitel für sich. Erst wäre der Songwriter fast Profi-Kicker geworden. Dann trat er mit seiner vergangenen Show „Music & Talk” ausgerechnet gegen König Fußball an, sogar zum Finale der Champions League. Trotzdem hatte er im Teatre Escènic in Campos mehr als 100 Besucher an seiner Seite. Wie man den Zugabe-Rufen nach dem letzten Song „Blue Suede Shoes” entnehmen konnte, hatten sie es nicht bereut.

Auch am Samstag, 30. Juni, rollt der Ball Meyer wieder vor die Füße. Trotzdem sagt er: „Verschieben ist keine Option, absagen auch nicht!”

Dafür hat er gute Gründe. Zum einen hat er mit dem früheren Sportreporter und Hörfunkmoderator Manni Breuckmann einen prominenten Gast auf der Bühne, der dem Fußball noch näher steht als er. Und aus dessen berufenem Munde weiß er: An diesem Samstag steht weder die deutsche noch die Schweizer Nationalmannschaft auf dem Rasen.

Bei „Music & Talk”, das von MM präsentiert wird, berichtet Breuckmann übrigens nicht nur von seiner Tätigkeit bei TV und Radio sowie als Buchautor. Im Jahr 2000 sang Breuckmann den Rocksong „I’m Your Radio”. Und auch am 30. Juni kann man ihn als Sänger erleben.

Der zweite, nicht minder gewichtige Grund: Auch diesmal kommen wieder Musiker nach Mallorca eingeflogen, und sie haben bereits ihr Ticket gebucht. Einer von ihnen ist Tom van den Heuvel. Der Holländer wird am 30. Juni in der Willi Meyer Band das Schlagzeug spielen.

Aus München kommt die Frauenband Betty & Miss Jones. Die vier Ladys aus Süddeutschland und Österreich bringen jede Menge Charme und ausgeklügelte Arrangements von Popsongs und Classics unplugged auf die Bühne. Ein weiterer Gast ist der kubanische Gitarrist und Sänger Juan Antonio Gil (JAGG).

Der Veranstaltungsort wird in Kürze bekannt gegeben. Tickets für 20 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 25 Euro) gibt es unter tickets@music-talk.es oder 677-624599. (mb)