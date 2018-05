First Mallorca eröffnet Büro in Santanyí

Einweihungsfeier der Niederlassung des Immobilienunternehmens First Mallorca in Santanyí. Video: as

Begleitet von Klängen eines jazzigen Saxophons hat das Immobilienunternehmen First Mallorca am Donnerstagabend seinen neuen Standort in Santanyí im Südosten von Mallorca eingeweiht. CEO Heidi Stadler begrüßte zahlreiche Gäste, Nachbarn, Geschäftspartner und Freunde des Hauses.

First Mallorca baut mit der neuen Niederlassung die Zahl der Geschäftsstellen aus. Santanyí ist der fünfte Standort auf Mallorca. Das Büro an der Plaza Constitución 15 befindet sich in einem renovierten Haus aus dem 18. Jahrhundert.

Ein weiteres Büro wird First Mallorca im Juni in Pollença eröffnen. Damit erhöht sich die Zahl der Geschäftsstellen auf sechs. Das Immobilienunternehmen wurde 1996 gegründet. Neben dem Zentralsitz in Costa d’en Blanes gibt es Büros in Palma, Port Adriano und Port d’Andratx. (as)