Eine Gastro-Legende feiert auf Mallorca den 90.

Mit ihrem Mann führte die gebürtige Flensburgerin Waltraut Frei von 1995 bis 2005 Harry’s Bar. In den legendären Residenten- und Urlaubertreffpunkt in Peguera im Südwesten Mallorcas kamen auch Promis wie Udo Lindenberg. Am 22. Mai feiert die immer noch energiegeladene Dame ihren runden Geburtstag mit einer großen Party.

Dass sie ihren Mann 1956 in Hamburg kennenlernte, bezeichnet die seit 23 Jahren in Spanien lebende Norddeutsche als einen der großen Glücksfälle ihres Lebens. Es war Liebe auf den ersten Blick, die mittlerweile schon 62 Jahre anhält. Die Ehe überstand die gemeinsame Auswanderung nach Spanien, als beide bereits im Rentenalter waren, genauso wie ihre anschließende turbulente Zeit als Besitzer einer Bar im Touristenort Peguera.

Beide waren keine Gastronomen, setzten sich aber mit einem guten Draht zu ihren Gästen und eigenen Ideen über Neider hinweg. Wöchentliche Jazzkonzerte, Roulette- und Knobelabende lockten im Laufe der Jahre immer mehr Stammgäste und auch Prominente in die Bar. Eurovision-Song-Contest-Teilnehmerin Corinna May ließ sich ebenso blicken wie Rocklegende Udo Lindenberg oder Schauspieler Martin Semmelrogge. Nach zehn erfolgreichen Jahren gab das Deutsch-Schweizer Paar die Bar 2005 schließlich aus gesundheitlichen Gründen auf.

Heute verbringen beide ihren Ruhestand, unterbrochen von zahlreichen Reisen, in Peguera. Eine dauerhafte Rückkehr nach Deutschland oder in die Schweiz ist für Harry und Waltraut Frei ausgeschlossen. „Wir sind hier sesshaft geworden, man kennt und akzeptiert uns“, sagt die zufriedene Jubilarin, die nur noch einen Wunsch hat: so viel Zeit wie möglich mit ihrem Ehemann zu verbringen.