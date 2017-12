Weihnachtsmarkt: Im "Bierkönig" wird's festlich

Im Partylokal "Bierkönig" an der Playa de Palma auf Mallorca findet in diesem Jahr erstmalig ein Weihnachtsmarkt statt. Ab Dienstag, 5. Dezember, bis Sonntag, 7. Januar, ist ein vielseitiges Programm geplant.

Wochentags von 17 bis 22 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr gibt es in weihnachtlichem Ambiente Kunsthandwerk und besondere Leckereien, teilt der "Bierkönig" in einer Pressemeldung mit.

Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes ist am Dienstag, 5. Dezember, um 20 Uhr. Komiker Agustín "El Casta" wird dann in seiner Paraderolle auftreten – als Inseldeutscher "Klaus Kartoffel". Für die Freitage 8., 15., 22. und 29. Dezember sind weitere lokale Alleinunterhalter angekündigt.

Die Samstage dagegen sind den Kindern vorbehalten. Dann gibt es jeweils von 10 bis 14 Uhr verschiedene Bastelaktivitäten. Parallel können sich die Kinder schminken lassen und den Künsten der Jongleure zusehen. (jm)