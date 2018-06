Deutscher wirbt in TV-Spots für Tinto de Verano

Foto: Youtube: Reason Why

Einfach nur “Alemán” heißt der Spot für den Tinto de Verano. Foto: Youtube: Reason Why

Die Getränkemarke La Casera wirbt mit einem blonden Deutschen für ein typisch spanisches Sommergetränk. Gedreht wurden die zwei witzigen Fernsehspots in einer Bucht auf Mallorca.

Die Neuigkeit, die der deutsche Protagonist namens Klaus den Zuschauern nahebringen soll: Tinto de Verano gibt es in diesem Sommer auch in der alkoholfreien Version mit Zitronensaft. "Lecker, lecker", kommentiert er. Klaus kommt seit 20 Jahren nach Spanien, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen, heißt es aus dem Off.

Das belastet den sonnengebräunten und tiefenentspannten Genießer aber wenig. Denn einen Tinto de Verano kann er bestellen und er weiß die guten Dinge Spaniens zu schätzen - und zwar mehr als die Spanier selbst, lautet die Botschaft der Spots, die seit dem 4. Juni im Fernsehen laufen.